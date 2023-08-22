AK Parti'li Hüseyin Yayman, Samandağ'da muhtarlarla bir araya geldi

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ'da muhtarlarla görüştü.

Yayman, Samandağ Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği muhtarlarla sohbet etti, talepleri dinledi.

Konuşmasında, Samandağ'ın çok önemli bir yer olduğunu belirten Yayman, bütün sorunların çözümü için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Programa Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Ceylan ve AK Parti İlçe Başkanı Semir Özdemir de katıldı.