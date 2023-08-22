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        Hatay'da boş arazideki hurdalar yandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boş araziye konulan hurdalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:57 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:03
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        Hatay'da boş arazideki hurdalar yandı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boş araziye konulan hurdalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde, boş arazide bulunan hurdalar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerlerine yakın alanda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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