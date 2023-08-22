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        Hatay'da bir kişi tartıştığı kayınpederini öldürdü, eşini yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 22:25 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:43
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        Hatay'da bir kişi tartıştığı kayınpederini öldürdü, eşini yaraladı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı.

        Hüseyin B, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen eşi Rakkuş B. ile konuşmak için Kıyıgören Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitti.

        Burada çift arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin B, yanında getirdiği pompalı tüfekle araya giren kayınpederi İyed B'ye ve eşi Rakkuş B'ye ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İyed B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Rakkuş B. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Olayın ardından kaçan Hüseyin B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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