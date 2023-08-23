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        Hatay'da hasarlı evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli İHA ile tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:32 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:47
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        Hatay'da hasarlı evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli İHA ile tespit edildi
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        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören evlerden hırsızlık yaptıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, Odabaşı Mahallesi'nde 5 kişinin hasarlı binalara girip dairelerin malzemelerini söktükleri tespit edildi.

        Hasarlı binalardan eşya çıkaran şüphelilerin bu malzemeleri, birlikte geldikleri 2 araca yükledikleri belirlendi.

        İHA ile izlenen şüpheliler İ.G, H.H.İ, A.A.İ, M.S, M.Z, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine ekiplerce suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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