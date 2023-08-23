Hatay'da hasarlı binalardan kombi çaldıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören binalardan kombi çaldıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akasya Mahallesi'ndeki hasarlı binalardan kombilerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonrası kimlikleri belirlenen S.B. ve B.G, yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalınan kombiler ise sahiplerine teslim edildi.