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        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:42 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:12
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        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kisecik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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