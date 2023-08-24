Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 24.08.2023 - 13:42 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:12
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kisecik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.