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        Hatay'daki Asi Nehri'nde ceset bulundu

        Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek çocuğuna ait ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 20:55 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:00
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        Hatay'daki Asi Nehri'nde ceset bulundu
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        HATAY (AA) - Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek çocuğuna ait ceset bulundu.

        Nehrin, Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi mevkisinde, sudaki cesedi görenler durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, cesedi Asi Nehri'nden çıkardı.

        Kimliği belirsiz cesedin erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi.

        Ceset, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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