Hatay'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
Giriş: 26.08.2023 - 12:43 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:43
HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.