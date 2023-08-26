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        Hatay'da depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle dalış yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:06 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:11
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        Hatay'da depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle dalış yaptı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle su altını keşfetti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığınca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen öğrenciler için dalış etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 13 öğrenci yer aldı.

        Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timlerinin verdiği eğitimin ardından katılımcılar, Samandağ ilçesi açıklarında dalış yaptı.

        Eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, su altını keşfetme imkanı buldu.​​​​​​​

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