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        Hatay'da iş yerinin önündeki malzemelerde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:32 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:52
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        Hatay'da iş yerinin önündeki malzemelerde çıkan yangın söndürüldü
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        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, atıl durumdaki iş yerinin önündeki ahşap malzemelerde çıkan yangın söndürüldü.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördüğü için kullanılmayan dükkanın önündeki ahşap malzemelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevredeki işletmelere sıçramadan söndürüldü.

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