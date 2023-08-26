Hatay'da iş yerinin önündeki malzemelerde çıkan yangın söndürüldü
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, atıl durumdaki iş yerinin önündeki ahşap malzemelerde çıkan yangın söndürüldü.
Küçük Sanayi Sitesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördüğü için kullanılmayan dükkanın önündeki ahşap malzemelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevredeki işletmelere sıçramadan söndürüldü.