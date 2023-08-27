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        Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:22 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:41
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        Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı
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        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

        Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

        Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

        Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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