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        Depremzede esnaf yöresel lezzetleri konteynere taşıdığı tezgahında sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:52 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:52
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        Depremzede esnaf yöresel lezzetleri konteynere taşıdığı tezgahında sunuyor
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        HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ/HAKAN CAN ŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki iki işletmesi yıkılan esnaf İhsan İlkay Nar, kağıt ve tepsi kebabı ile pide çeşitlerini iş yerine dönüştürdüğü konteynerde müşterileriyle buluşturuyor.

        Antakya ilçesi Kanatlı Mahallesi'nde amcasıyla kasap fırın işleten 31 yaşındaki Nar, 3 yıl önce Odabaşı Mahallesi'nde ikinci iş yerini açtı.

        Coğrafi işaret belgesiyle tescilli kağıt kebabı ile tepsi kebabı ve pide çeşitleri satan Nar'ın dükkanları, 6 Şubat'taki afette yıkıldı.

        Nar, mesleğini sürdürmek için kendi imkanlarıyla yaptırdığı 40 metrekarelik konteyneri, gerekli izinleri aldıktan sonra 15 Temmuz Milli İrade Parkı'na yerleştirdi.

        Kendisi gibi depremzede olan 5 işçiyi istihdam eden esnaf, yöresel lezzetleri konteynere taşıdığı tezgahında pişirip müşterilerine sunmaya başladı.

        - "Geleceğimize daha sıkı tutunmak için çalışıyoruz"

        İhsan İlkay Nar, AA muhabirine, depremlerin kentte büyük yıkıma neden olduğunu söyledi.

        İşleri iyi giderken yaşadıkları afetin hayatlarını değiştirdiğini belirten Nar, "İyi olmak, geleceğimize daha sıkı tutunmak için çalışıyoruz, çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden gayret ediyoruz. Antakya Hatay'da, bu yıkık şehirdeyiz. Kendi imkanlarımla küçük bir işletme kurdum. Tekrar çalışıyor, çabalıyoruz." diye konuştu.

        Nar, Hatay'ın gastronomi ürünleriyle öne çıktığını, yöresel tatların unutulmaması için çaba harcadığını anlattı.

        Kentten ayrılan esnafa da "birlik olma" çağrısında bulunan Nar, şöyle devam etti:

        "Hani 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' diye bir söz vardır. Hemşehrilerime çağrım; bizim birbirimize ihtiyacımız var, birlikte olursak kazanır ve başarırız. Onlar da gelsin işin ucundan tutsun. Her şeye rağmen yaşıyoruz. Hayattaysak çalışmaya ihtiyacımız var. Kim için? Yine kendimiz için. Memleketimizi yalnız bırakmayalım, ayrılmayalım, kopmayalım."

        Nar, Hatay'ın yapılaşma çalışmalarıyla daha güçlü olacağına, kentin afetten önceki günlerde olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerle dolacağına inandığını kaydetti.

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