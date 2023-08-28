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        Hatay Planlama Merkezi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:12 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:12
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        Hatay Planlama Merkezi açıldı
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        HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesince kurulan Hatay Planlama Merkezi hizmete girdi.

        Kisecik EXPO alanında hizmete giren merkezin açılışını, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptı.

        İmamoğlu, açılışın ardından EXPO Hatay Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın planlı bir şekilde yeniden inşa edilmesi için merkezin kurulduğunu söyledi.

        Kurum kuruluş fark etmeden ortak hareket edilmesinin önemine değinen İmamoğlu, şehirlerin geleceğinin bilim ve ortak akılla planlanması gerektiğini belirtti.

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da planlama merkeziyle depremden etkilenen kenti en sağlıklı şekilde inşa etmek istediklerini dile getirdi.

        İmamoğlu ve Savaş, Ekinci Mahallesi'nde KİPTAŞ tarafından yaptırılan 201 konut ile 21 ticari olmak üzere 222 birimden oluşan "Antakya Geçici Barınma Alanı"nın anahtar teslim törenine de katıldı.

        Daha sonra depremler nedeniyle hasar alan Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunan İmamoğlu, okulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin katkılarıyla yeniden inşa edileceklerini açıkladı.

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