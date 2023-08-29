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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:56 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:00
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

        Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

        Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

        Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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