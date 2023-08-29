İskenderun'da öğrencilerin hazırladığı ürünler tanıtıldı
İskenderun Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda eğitim alan öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi.
Giriş: 29.08.2023 - 15:49 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:40
HATAY (AA) - İskenderun Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda eğitim alan öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi.
Merkezde çeşitli branşlarda düzenlenen kurslara katılan öğrencilerin ürünleri, sergide beğeniye sunuldu.
Etkinliğe katılan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, tasarımları inceledi.
Demiryürek, sohbet ettiği kursiyerlere başarılar diledi.