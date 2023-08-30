Hatay İskenderun'da Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kutlandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, gece etkili olan sağanak sonrasında oluşan su birikintilerinin temizlenmesinin ardından kutlandı.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak Atatürk Bulvarı'nda su birikintilerine neden oldu.

Belediye ekiplerinin çalışmasıyla suların bir kısmı çekilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için hazır hale getirildi.

Kutlamalar kapsamında Hanife Uysal Ortaokulu'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni gerçekleştirildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, gazetecilere, bayram dolayısıyla etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Demiryürek, "Resmigeçit töreni gece meydana gelen aşırı yağışlar sonucu her ne kadar şartlar olumsuza da dönse, belediyelerimizin çok gayretli çalışmasıyla alan nispeten de olsa kullanılabilir hale geldi. Benim de çok severek içinde bulunduğum bir İskenderun geleneğini bozmadık. Resmigeçit törenini de yapmış olduk." diye konuştu.

Programlara ilçe protokolü ve halk katıldı.