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        Hatay'da hafif ticari araç iş yerine girdi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, iş yerine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:49 Güncelleme: 30.08.2023 - 23:00
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        Hatay'da hafif ticari araç iş yerine girdi
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        HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, iş yerine girdi.

        Atatürk Mahallesi'nde, 31 ACN 789 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bir iş yerine girdi.

        Kaza anında iş yerinde alışveriş yaparken yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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