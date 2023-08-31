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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın yıkımı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:05 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:05
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın yıkımı yapıldı
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        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü.

        Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde önlem aldı.

        Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

        Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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