Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da bitkin bulunan caretta caretta tedaviye alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:04 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da bitkin bulunan caretta caretta tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bitkin bulunan caretta caretta, tedavisi için koruma altına alındı.

        Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Çevlik sahilinde bitkin haldeki caretta caretta türü deniz kaplumbağasını fark etti.

        Ekipler, deniz kaplumbağasını Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

        Caretta caretta, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlkyardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şubesi Müdür Vekili Nuri Akın, caretta carettanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

        Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yaralanmalarının genellikle balık ağına takılma, tekne motoruna çarpma ya da farklı türlerin saldırısı sonucu meydana geldiğini aktaran Akın, türlerin korunması için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

        Akın, vatandaşlardan yaralı ya da bitkin deniz kaplumbağası görmeleri durumunda yetkililere haber vermelerini istedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın yıkımı yapıldı
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın yıkımı yapıldı
        Hatay'da semt pazarında babasıyla çalışan genç, üniversiteyi tam burslu kaz...
        Hatay'da semt pazarında babasıyla çalışan genç, üniversiteyi tam burslu kaz...
        Coca-Cola'dan depremzede esnafa iş yeri desteği
        Coca-Cola'dan depremzede esnafa iş yeri desteği
        Hatay'da hafif ticari araç iş yerine girdi
        Hatay'da hafif ticari araç iş yerine girdi
        İskenderun´da gelenek bozulmadı; tören, su baskınına rağmen aynı alanda yap...
        İskenderun´da gelenek bozulmadı; tören, su baskınına rağmen aynı alanda yap...
        Hatay İskenderun'da Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kutlandı
        Hatay İskenderun'da Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kutlandı