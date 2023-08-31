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        İskenderun'daki asayiş uygulamalarında 19 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:50 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:51
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        İskenderun'daki asayiş uygulamalarında 19 şüpheli yakalandı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos'ta kent genelinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Ekipler, bu kapsamda çeşitli suçlardan 19 şüpheliyi yakaladı.

        Uygulamalarda 15 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 308 uyuşturucu nitelikli hap, 5 ruhsatsız tabanca, 1'er çalıntı motosiklet ile hacizli araç ele geçirildi.

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