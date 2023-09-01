Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 8 binanın yıkımı yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü.
HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü.
Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ağır hasarlı 8 binanın çevresinde önlem aldı.
Binalar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Yıkımın ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.