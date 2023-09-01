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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 8 binanın yıkımı yapıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:01
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 8 binanın yıkımı yapıldı
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        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü.

        Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ağır hasarlı 8 binanın çevresinde önlem aldı.

        Binalar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

        Yıkımın ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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