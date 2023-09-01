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        AK Parti Samandağ İlçe Başkanlığına Toysal atandı

        AK Parti Samandağ İlçe Başkanlığına Ahmet Toysal getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:20
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        AK Parti Samandağ İlçe Başkanlığına Toysal atandı
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        HATAY (AA) - AK Parti Samandağ İlçe Başkanlığına Ahmet Toysal getirildi.

        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından ilçe başkanlığına Toysal atandı.

        İlçe başkanlığı görevinin kendisine tevdi edilmesinin onurunu yaşadığını belirten Toysal, "Semir Özdemir başkanımıza bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Teşkilatımıza ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.

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