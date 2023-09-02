Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        "Yüzen okul"da YKS'ye hazırlanan 350 depremzede öğrenci üniversiteye yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yüzen okul"da YKS'ye hazırlanan 350 depremzede öğrenci üniversiteye yerleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - "Asrın felaketi"nin ardından İskenderun ilçesinde demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerden 350'si üniversiteye yerleşti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından LGS ve YKS öğrencileri için 10 Nisan'da limana demirleyen gemide, 520 öğrenci üniversite sınavına hazırlandı.

        Öğrenciler, barınmadan dersliklere kadar her türlü imkanın sağlandığı gemide, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle sınavdan iyi bir puan almak için çalıştı.

        "Yüzer okul"da depremin etkisinden uzakta üniversite sınavına hazırlanan 520 öğrenciden 350'si lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

        Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Destekleme ve Yerleştirme Kurs Merkezi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, AA muhabirine, gemide LGS ve YKS sınavına hazırlanan 1200'e yakın öğrenciyi ağırladıklarını söyledi.

        Gemide kalarak LGS ve YKS'de başarıya ulaşan büyük bir kitle olduğunu aktaran Şahin, "Sınavla girilen liselere çocuklarımızın üçte ikisinden fazlası yerleşti. YKS olarak değerlendirdiğimde de en yüksek puanımız 540'larda, tam puana yakın bir puan. Burada dilediği üniversiteye yerleşen öğrencilerden bahsetmek lazım, bu yüzden bizler de mutluyuz." diye konuştu.

        - "Gemi güzel bir eğitim yuvasıydı"

        Gemide 1,5 ay yatılı kalan Mehmet Ali Çelik de sunulan imkanlarla sınava iyi hazırlandığını ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünü kazandığını söyledi.

        Depreme kadar sınav için düzenli bir çalışma yaptığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

        "Depremden sonra bir dönem arabada, ardından başka şehirdeki akrabalarımızda kaldık. Daha sonra babamla evimizi yaptırmak için İskenderun'a döndük. O süreçte de geminin olduğunu öğrendim ve başvurdum. 1,5 ay boyunca gemide eğitim gördüm, etütlere katıldım. Gemideki bütün imkanlar çalışmak ve bir şeyler başarmak isteyen insan için dizayn edilmişti. Süreçten başarılı bir şekilde çıktık."

        YKS'den aldığı puanla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Sude Akbaş da depremin ardından bir süre çadırda kaldıklarını anlattı.

        Geminin demirlemesiyle sınav hazırlığını burada sürdürdüğünü aktaran Akbaş, "Gemi görünüş olarak da konfor olarak da çok güzel. Bence çok büyük bir olanaktı. Üç öğün yemek, yatak ve ders çalışılacak alanların verilmesi, deneme sınavlarının yapılması yani eğitim için olabilecek her şey burada vardı." ifadesini kullandı.

        Gemide güzel bir ortamda sınava hazırlanarak Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandığını anlatan Mehmet Ali Gül ise "Gemi güzel bir eğitim yuvasıydı. Normal okulumuzda ya da dershanelerimizde gibi hissettirdi bize. Gerçekten burada kısa süre içerisinde büyük bir aile olduk ve bu süreci başarıyla atlattık." dedi.

        İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Meryem Ece Eraksay da depremlerin ardından zor günler geçirdiklerini söyledi.

        Bu süreçte sınava eskisi gibi verimli çalışamadığını belirten Eraksay, "O zamanlar kimse sınavı düşünecek durumda değildi. Güvenli bir ortam sağlanması bizim açımızdan iyi oldu. Burada ders çalışma saatleri, etütleri çok verimli oldu. Biz de elimizden geleni yaptık. Bir şekilde istediğinizi peşinden koştuğunuz zaman başarıyorsunuz. O yüzden çalışınca yapılamayacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Las Vegas'ı sel bastı
        Las Vegas'ı sel bastı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!

        Benzer Haberler

        İskenderunspor Kulübü Başkanı Bolat: Stadyum olmadan kimse şampiyonluk bekl...
        İskenderunspor Kulübü Başkanı Bolat: Stadyum olmadan kimse şampiyonluk bekl...
        Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
        Eski Milletvekili Memet Pürdeloğlu, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        Eski Milletvekili Memet Pürdeloğlu, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        Hatay'da 15 katlı hasarlı bina, dinamitle yıkıldı
        Hatay'da 15 katlı hasarlı bina, dinamitle yıkıldı
        AK Parti Samandağ İlçe Başkanlığına Toysal atandı
        AK Parti Samandağ İlçe Başkanlığına Toysal atandı