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        İskenderun'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:48
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        İskenderun'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi
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        HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik konaklama yerlerinde denetim yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günübirlik konaklama hizmeti veren 11 işletmeyi denetledi.

        Çalışmada 1 kurusıkı tabanca ele geçiren polis, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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