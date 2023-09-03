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        Hatay Valiliğinden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 03.09.2023 - 13:32
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        Hatay Valiliğinden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama:
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        HATAY (AA) - Hatay Valiliği, vatandaşların depremlerde hasar almayan evlerine dönebilmeleri için mahallelerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemlerinin onarıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, basında "vatandaşların hasarsız evlerde ikametinin kontenjanın dolu olması gerekçesiyle onaylanmadığına" ilişkin iddiaların yer aldığı aktarıldı.

        İddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde AFAD Başkanlığımız ve Valiliğimiz koordinesinde yapılan çalışmalarla ev hasar durumu 'hasarsız' olan vatandaşlarımızın evlerine geri dönebilmeleri ve düzenlerini refah içinde kurabilmeleri için mahallelerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemleri ivedilikle onarılmaktadır. İlimize hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlar, bahsi geçen konunun takibini yapmakta ve sorumluluk alanlarındaki çalışmalarına 7 gün 24 saat esaslı devam etmektedir."

        Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Devletimiz ve milletimizin bütün imkanlarıyla Hatay'ımızın ihyası ve inşası için çalıştığımızı, çalışmalara da devam edeceğimizi belirtir, vatandaşlarımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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