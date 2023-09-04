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        Hatay'da konteynerle duvar arasına sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:27
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        Hatay'da konteynerle duvar arasına sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde konteyner ile duvar arasında sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Akasya Mahallesi'nde bulunan konteyner eczane ile duvar arasına köpek yavrusunun sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Durumunun iyi olduğu anlaşılan yavru, su ve mama verilmesinin ardından salıverildi.

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