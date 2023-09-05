Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 02:26 Güncelleme: 05.09.2023 - 02:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bu sırada S.A. ile B.A. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

        Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavgaya karıştığı değerlendirilen Ç.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Yok böyle kutlama!
        Yok böyle kutlama!
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        TEM Otoyolu'nda feci kaza!
        TEM Otoyolu'nda feci kaza!
        Eric Bailly Beşiktaş'ta
        Eric Bailly Beşiktaş'ta
        HKP Genel Başkanı Efe serbest bırakıldı
        HKP Genel Başkanı Efe serbest bırakıldı
        Cezanın da böylesi
        Cezanın da böylesi
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu

        Benzer Haberler

        Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol göreve başladı
        Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol göreve başladı
        Hatay'da konteynerle duvar arasına sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
        Hatay'da konteynerle duvar arasına sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
        Hatay'da ağır hasarlı 10 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da ağır hasarlı 10 bina kontrollü yıkıldı
        DHA muhabiri İzzet Nazlı, Hatayspor-Adana Demirspor maçında unutulmadı
        DHA muhabiri İzzet Nazlı, Hatayspor-Adana Demirspor maçında unutulmadı
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
        Hatay Valiliğinden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama:
        Hatay Valiliğinden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama: