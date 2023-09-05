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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:06
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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
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        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Ardından kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

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