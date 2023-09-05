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        Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:49 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:55
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        Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu
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        Kıyıgören Mahallesi'nin Suriye sınır hattı mevkisinde bulunan sulama kanalındaki cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

        Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, cesedi sulama kanalından çıkardı.

        Yetişkin erkeğe ait cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

        Ceset, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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