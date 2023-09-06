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        Hatay'da depremzede balıkçılar mavi sularla buluşmak için gün sayıyor

        LALE KÖKLÜ/HAKAN CAN ŞAHİN - Hatay'daki depremzede balıkçılar, Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 16 Eylül'de "vira bismillah" demeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:04
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        Hatay'da depremzede balıkçılar mavi sularla buluşmak için gün sayıyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da balıkçılar, afetin olumsuz etkilerine rağmen hasret kaldıkları denize kavuşmak için gün sayıyor.

        Balıkçılar, Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 16 Eylül öncesi ağlarını tamir ediyor, bakım, boya ve yenileme işlemi yaptıkları teknelerini suya indiriyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılara desteklerle ilgili müjdesini memnuniyetle karşılayan esnaf, sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

        - "Kaybettiğimiz canlar içimizi acıttı"

        Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi üyelerinden Erkan Sağlamtaş, AA muhabirine, 26 yıldır balıkçılık yaptığını söyledi.

        Depremlerden olumsuz etkilendiklerini dile getiren Sağlamtaş, "Çok ciddi ve ağır bir süreç olan afet, bütün alanlarda olduğu gibi balıkçıları da etkiledi. Önce canımızı sonra sevdiklerimizi, değer verdiklerimizi kurtarmaya çalıştık. Büyük maddi zarara uğradık ama daha da önemlisi kaybettiğimiz canlar içimizi acıttı." diye konuştu.

        Sağlamtaş, Akdeniz'de su sıcaklığının yüksek olması nedeniyle av sezonunun diğer bölgelerden daha geç başladığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Bir umutla yine ekmeğimizin peşinde, denizlerde olacağız. Devletimiz sağ olsun, yaşadığımız maddi kayıpların telafisi için bizleri desteklemeye uygun buldu. Destekler, özellikle küçük ölçekli balıkçılarımıza çok iyi geldi. Balıkçılarımız memnun. Sezon verimli geçerse toparlanmamız açısından iyi olacak."

        - "Allah devletten razı olsun"

        Kaptan Mithat Eren de 5 kuşaktır geçimlerini balıkçılıktan sağladıklarını, afetten sonra ilk kez denize açılacaklarını anlattı.

        Afetzede balıkçılara yönelik destekleri olumlu bulduklarını ifade eden Eren, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklama yapmıştı. Bazı teknelere 3, bazılarına 20, benim tekneme ise 60 bin liralık destek sağlanacak. Allah devletten razı olsun." dedi.

        Mustafa Dönmez, "vira bismillah" demek için gün saydıklarını, afetzede balıkçılara verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

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