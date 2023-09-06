Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Giriş: 06.09.2023 - 13:42 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:47
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin, çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Büyükburç Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.