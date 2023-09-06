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        Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:42 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:47
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        Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
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        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Ekiplerin, çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Büyükburç Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

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