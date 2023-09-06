Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Giriş: 06.09.2023 - 22:27 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:31
Serinyol Mahallesi'nde 3 otomobil ve 1 ticari araç trafik ışıklarında kaza yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan bir otomobilde pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.