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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:27 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:31
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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Serinyol Mahallesi'nde 3 otomobil ve 1 ticari araç trafik ışıklarında kaza yaptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Kazaya karışan bir otomobilde pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

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