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        Antakya Belediyesinden çadır, konteyner ve prefabrik işletmelere geçici faaliyet belgesi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Antakya Belediyesi çadır, konteyner ve prefabrik işletmelere geçici faaliyet belgesi verileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:32 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:32
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        Antakya Belediyesinden çadır, konteyner ve prefabrik işletmelere geçici faaliyet belgesi
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        Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte hayatın normalleşmesi, ekonomi ve ticaretin toparlanması için geçici kurulan işletmelere geçici faaliyet belgesi verileceği belirtildi.

        Başvuruların Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Antakya Belediyesi ek binasında alınacağını kaydedilen açıklamada, "Başvuru evrakları mevzuata uygun olan sıhhi iş yerleri, üçüncü sınıf gayri sıhhi iş yerleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile hazır beton santrallerinden herhangi bir ücret alınmayacaktır." ifade edildi.

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