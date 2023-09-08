Beyoğlu'nda helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı
Beyoğlu'nda yapılan helikopter destekli asayiş uygulamasında 18 aranan şüpheli ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belediye görevlilerinin katılımıyla İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda yapılan uygulamaya 201 polis katıldı.
Polis ekipleri ilçedeki işletmelerde vatandaşların kimlik kontrolünü yaptı, Beyoğlu Belediyesi görevlileri de iş yerlerinin belgelerini kontrol etti.
Uygulamada, 18 aranan şüpheli ile 2 düzensiz göçmen yakalandı, 6 iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.