Shell Türkiye, deprem bölgesindeki desteklerini sürdürüyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde Aşağı Ekinci Mahallesi'nde bulunan Katar 2 Konteyner Kenti'nde kurulan Shell Öğrenim Birimi depremzede çocukların kurdele kesimiyle açıldı.

Merkezde incelemelerde bulunan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından afet bölgelerine ilk olarak akaryakıt desteği sağladıklarını söyledi.

Önemli ihtiyaç olarak da 30 bin sünger yatak ve 175 bin litre el dezenfektanını deprem bölgelerine gönderdiklerini belirten Erdem, ardından da depremzedelere destek amacıyla uzun vadeli çözümler aramaya başladıklarını dile getirdi.

Depremlerden en çok çocukların, kadınların ve gençlerin etkilendiğini aktaran Erdem, "Bu çerçevede de sivil toplum kuruluşlarımızla sosyal ve psikolojik destek merkezleri kurmaya karar verdik. Bu merkezin daha çok kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik olmalarını hedefledik. Depremden en çok etkilenen kesimler olarak onlar görülüyor. Hedefimiz 2 yıl içinde en az 100 bin kişiye ulaşmak." diye konuştu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile kurdukları Shell Öğrenim Birimi ile ilgili bilgi veren Erdem, şöyle konuştu:

"Bu merkezde çocuklarımız, gönüllüler ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı çalışanlarının kontrolü altında faydalı işler yapıyorlar. Shell olarak 100 yıldır ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunma hedefiyle çalışıyoruz. Bugün de afet bölgesinde toplumumuzu güven ve umut dolu bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz."

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da Shell Türkiye ile depremden etkilenen illerde 12 birimin kurulduğunu söyledi.

Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta kurulan öğrenim birimlerinden 8'inin aktif hale getirildiğini belirten Tosyalı, "Bu birimlerinde çocuklarımız tasarım beceri atölyelerinde teknolojik yönden becerilerini gösterecekler. Dijital atölyelerde de sanatsal becerileri kazanacaklar. Drama etkinlikleri yapacaklar, servis odalarında da matematik, fen, İngilizce ve bilişim gibi konularda gönüllülerden ücretsiz ders ve etkinlikler alabilecekler." diye konuştu.

Tosyalı, 4 birimin de kısa süre içerisinde faaliyete gireceğini ifade etti.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem daha sonra Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) işbirliğiyle Odabaşı Mahallesi'nde bulunan İzmir Konteyner Kenti'nde "Shell Mor Yerleşke" sosyal ve psikolojik destek merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

TKDF Başkanı Canan Güllü de Mor Yerleşke'nin önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Mor Yerleşke’nin ana amacı bu süreçte gençlerin, engellilerin, yaşlıların, kadınların ve çocukların güvenli alanlar içerisinde yer almasıydı. Shell’le bir yılık bir birlikteliğimiz olacak. Bu bir yılda, yerleşkelerden depremzede gençler, engelliler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar yararlanacak." dedi.

Son olarak Hatay Belen'deki Basketbol Köyü Konteyner Kent'te Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle kurulan Shell Destek Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, Kahramanmaraş ve Hatay'da çocuklar ve gençler için Shell ile 2 destek merkezi kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Afetin ilk gününden bu yana depremin yaşandığı illerdeyiz. Büyük bir yıkım vardı önce yardım depolarındaydık. Gördük ki iyileşmenin süresi uzun ve yapılacak iş çok böylelikle destek merkezleri fikri ortaya çıktı. Bize ilk inanan marka Shell Türkiye oldu. Bize destek olacaklarını söylediler ve şu anda gördüğünüz mekan çıktı ortaya. Bu merkezi öncelikle gençler, sonrasında çocuklar, kadınlar ve konteyner kentte yaşayan herkes için tasarladık."