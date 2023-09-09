Hatay'da ağır hasarlı 9 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 9 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Giriş: 09.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:45
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 9 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.