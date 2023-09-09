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        Hatay'da balkondan düştüğü iddia edilen kadın öldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde balkondan düştüğü öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:45
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        Hatay'da balkondan düştüğü iddia edilen kadın öldü
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        Karaağaç Şarkkonak Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Nazlı K'nin evinin balkonundan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde Nazlı K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kocası U.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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