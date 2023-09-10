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        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:29
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        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı
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        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, ekiplerin çevresinde önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        İşlem sonrasında kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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