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        Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı

        Lübnan'da doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 20:13 Güncelleme: 10.09.2023 - 20:13
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        Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı
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        Merkez Antakya ve Samandağ ilçelerinden geçen nehrin bazı kısımlarının su sümbülleriyle kaplandığı gözlendi.

        Son yıllarda Asi Nehri üzerinde dönemsel görülen istilacı bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canlılara da zarar veriyor.

        Sonbahar aylarında gözlenen ve nehrin büyük bir bölümünü kaplayan su sümbülleri, geçen yıl Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin yoğun çalışmalarıyla temizlenmişti.

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