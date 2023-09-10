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        Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, Hatay'da başladı

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen 12. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, Hatay'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 20:30 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:32
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        Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, Hatay'da başladı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen şampiyona, EXPO Kisecik Amfi Tiyatro alanında gerçekleştiriliyor.

        Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Almanya, İran, Özbekistan, Gürcistan ve Afganistan'dan toplamda 60 sporcu mücadele ediyor.

        Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyona 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere 5 kategoride düzenleniyor.

        Gece saatlerine kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye girecek sporculara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

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