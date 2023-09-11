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        Depremzede lise öğrencileri için "Rauf Bey Gemisi"nde ilk ders zili çaldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 Nisan'da İskenderun ilçesinde limana demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, yeni eğitim öğretim döneminde afetzede lise öğrencilerine hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:24
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        Depremzede lise öğrencileri için "Rauf Bey Gemisi"nde ilk ders zili çaldı
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        "Asrın felaketi"nin ardından limana gelen gemide, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler ağırlandı.

        Gemi, bu eğitim öğretim döneminde de liselilere okul olarak hizmet vermek için düzenlendi.

        Rauf Bey Gemisi'ne, depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi'nden 472 öğrenci yerleştirildi.

        Öğrencilerin yatılı kaldığı gemide, dersler başladı.

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