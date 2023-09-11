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        Hatay'da depremzede kuyumcular ahşap prefabriklerde işbaşı yaptı

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerlerinde hasar oluşan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kuyumcular, devlet desteğiyle kurulan ahşap prefabriklerde faaliyet göstermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:26
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        Hatay'da depremzede kuyumcular ahşap prefabriklerde işbaşı yaptı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki afette iş yeri yıkılan veya ağır hasar gören kuyumcu esnafı için Kırşehir Valiliği ile AFAD işbirliğinde "Yeni Kuyumcular Çarşısı" oluşturuldu.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki çarşıya çelik ve demirle güçlendirilmiş 12 ahşap prefabrik yerleştirildi. Hak sahiplerine teslim edilen iş yerlerinde 8 kuyumcunun yanı sıra 1 fotoğrafçı, 1 reklamcı, 1 çiçekçi ve 1 saatçi işbaşı yaptı.

        - "Zor süreçten geçerek bugünlere geldik"

        İskenderun Kuyumcular, Saatçiler, Fotoğrafçılar ve Çiçekçiler Odası Başkanı Uğur Fırat, AA muhabirine, İskenderun'da talepte bulunan kuyumcuların tamamının iş yerlerine kavuştuğunu söyledi.

        Projenin hem esnafı hem de vatandaşı memnun ettiğini dile getiren Fırat, "Zor süreçten geçerek bugünlere geldik. Yaraları sarma konusunda muvaffak olduk. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." dedi.

        Fırat, çarşıda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "Çarşıda silahlı güvenlik görevlimiz var. Çevreye de 9 kamera yerleştirdik. Prefabrikler çelik konstrüksiyon ve lama demirle güçlendirildi. Güvenliği üst düzeyde tuttuğumuz için çok şükür rahatız." diye konuştu.

        Kuyumculardan Osman Onur Özmen, mesleği 25 yıldır ağabeyiyle sürdürdüğünü, deprem nedeniyle uzak kaldığı işine döndüğü için mutlu olduğunu anlattı.

        Cahit Uygun da afette iş yerinin yıkıldığını, devlet ve odanın desteğiyle yeniden işbaşı yaptıklarını kaydetti.

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