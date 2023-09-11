Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hatay'da eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Hatay'daki 2 bin 500'e yakın dersliğin kullanılamaz duruma geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, en kısa zamanda bu eksikliklerin giderilmesi yönünde. Biz şu ana kadar bu 2 bin 500'e yakın dersliğin yaklaşık 1700'ünü en azından planlamış durumdayız." dedi.

Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki programları kapsamında, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, Vali Mustafa Masatlı ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra Antakya TOKİ Ömer Faruk Adaş İlkokulu'nda düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Tekin, programdaki konuşmasında, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Tekin, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla programa katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hatay'daki eğitim camiasına selamlarını ilettiğini, yeni yılda başarılar dilediğini ifade etti.

Üzerlerine düşen görevi yerine getirip en kısa zamanda Hatay'daki yaraları saracaklarını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Bizim hesaplarımıza göre, Hatay'da 2 bin 500'e yakın dersliğimiz deprem sebebiyle kullanılamaz duruma gelmiş. Yıkılanlar veya ağır hasarlı olanlar açısından söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, en kısa zamanda bu eksikliklerin giderilmesi yönünde. Biz şu ana kadar bu 2 bin 500'e yakın dersliğin yaklaşık 1700'ünü en azından planlamış durumdayız. Büyük oranda tamamlanmış olanlar var ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu eksiklikler giderilmiş olacak inşallah. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın özel hassasiyetini bir kez daha hatırlatmak isterim. Biz de her Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımıza deprem bölgesiyle ilgili yaptıklarımız konusunda bilgi veriyoruz."

Bakan Tekin, yaz aylarının başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığında gerek mevzuat düzeyinde yani ikincil mevzuat düzeyinde, gerek Bakanlık içi düzenlemeler anlamında kamuoyunda çokça tartışılan, gündeme gelen ve önemli oranda da takdir toplayan düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili konuşan Tekin, "O yönetmeliğin ana felsefesi şu; bu yıl bütün öğrencilerimizin Türkçeyi 4 beceri temelli olarak, yani Türkçeyi konuşabilen, kullanabilen, kendisini ifade edebilen bir öğrenci profiline kavuşmak istediğimizi deklare etmiş olduk. Türkçe eğitimini bu yıl önemli oranda gündemimize aldık. Ana konularımızdan bir tanesi bu. Yaptığımız değişikliklerin de özellikle belki daha çok tartışılan konular, işte test sınavlarının kaldırılması vesaire gibi konular... Tamamen buna odaklanmış durumda." diye konuştu.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini yükseltmek için müfredatta ve mevzuatta önemli değişiklikler yaptıklarını belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımıza sosyal sorumluluk düşüncesini, algısını yerleştirmezsek, Allah korusun bundan sonraki felaketlerde, geçtiğimiz süreçte yaşadığımız toplumsal dayanışma şuurunu, bilincini tekrar görememe riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden biz Bakanlık olarak bunu da önümüzdeki yılın önemli etkinlik alanlarından bir tanesi olarak tanımladık. Bir başka konu geleneklerimizin, göreneklerimizin yaşatılması için çocuklarımızın dijital bağımlılık başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla, obezite gibi rahatsızlıklarla mücadele edebilmesi için özellikle okul bahçelerini etkin kullanmak üzere bir çerçeve programı başlattık."

Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının, eğitim alanında toplumsal seferberlik şuuruyla hareket edilen bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni etti.

Vali Mustafa Masatlı ise medeniyetler şehri Hatay'ı tekrar eski ihtişamlı günlerine kavuşturma anlayışıyla yeni eğitim öğretim yılına girmenin heyecanı içerisinde olduklarını aktardı.

Gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Masatlı, devletin bu zorlu süreçte kayıtsız şartsız hem öğrenci hem de öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi.

- Hatay'da yaklaşık 362 bin öğrenci eğitim hayatına devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de depremler nedeniyle ayrı kaldıkları öğrencilerle kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları paylaştı:

"Eğitim ortamlarımızı 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazırlarken, 361 okulun onarımı ve 54 prefabrik okulun inşası için tüm enerjimizi ortaya koyduk. Hatay eğitim ailesi olarak, 20 bin öğretmen ve yaklaşık 362 bin öğrenci ile yeni eğitim ve öğretim yılına hazır bir şekilde başlıyoruz. Öğretmenlik, vazifelerin en kıymetlisidir. Depremin ertesinde her öğrencimize ulaşma gayretiyle çalışarak okulun dört duvardan çok daha fazlası olduğunu ispat ettiniz. Hayatlarına dokunmuş olduğumuz her bir öğrenci, bu ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konuşmaların ardından öğrencilerle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Ardından Vali Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve İl Milli Eğitim Müdürü Tüysüz ile sınıfları gezen Tekin, taleplerini dinlediği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Tekin, daha sonra öğretmenlerle basına kapalı görüştü.