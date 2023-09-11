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        Amcasından kalan değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 52 yaşındaki Ali Andaç, amcasından kalan taş değirmeni işletmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:10
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        Amcasından kalan değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor
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        Çocukluk yıllarında amcasının yanında değirmende çalışan Andaç, amcası yaşlanınca değirmenin başına geçti.

        Gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle değirmeni işleten Andaç, ilçe sakinlerine hizmet vermeye devam ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde değirmenin zarar görmediğini anlatan Andaç, ilçede tek olan değirmen sayesinde vatandaşların unlarını öğüterek hem onlara hizmet ettiğini hem de geçimini sağladığını söyledi.

        Mesleği gelecek nesillere de aktarmak istediğini ancak çalışacak kimseyi bulamadığını kaydeden Andaç, şöyle devam etti:

        "Eski zamanlarda aileler çocuklarını meslek sahibi olmaları için değirmenlere gönderirlerdi, şimdi ise çalıştıracak çırak bile bulamıyorum. Eskiden herkes kendi bulgurunu, ununu gelir değirmende yaptırırdı. Şu anda herkes hazıra döndü. Şu an bu mesleğe ne heves eden, ne de yapacak kişi var. Ben işime devam ediyorum, müşterilerimin unlarını yarım asırlık değirmende öğütüyorum."

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