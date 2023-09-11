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        Hatay'da jandarma trafik ekipleri okul servislerini denetledi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, jandarma trafik ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci servislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:53
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        Hatay'da jandarma trafik ekipleri okul servislerini denetledi
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        İl genelinde gerçekleşen denetimlerde, okul servislerinin evrak kontrolleri yapılırken, emniyet tedbirlerine de uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

        Öte yandan okul ve konteyner kent çevrelerinde önlem alan jandarma trafik ekipleri, velilere ve öğrencilere bilgilendirici broşür dağıttı.

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