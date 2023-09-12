Belen'deki Beyaz Melek Bakım Merkezine ziyaret
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Gül, ilçede faaliyet gösteren Beyaz Melek Bakım Merkezini ziyaret etti.
Giriş: 12.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:35
Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Gül, bakım merkezinde bakıma muhtaç, dezavantajlı ve psikososyal destek alan vatandaşları ziyaret ederek onlarla tek tek sohbet etti.
Yılmaz ve Gül, 6 Şubat'taki depremde bakıma muhtaç hastaların nakli ve bakımlarını üslendikleri için merkezin yöneticilere de teşekkür etti.