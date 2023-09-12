Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belen'deki Beyaz Melek Bakım Merkezine ziyaret

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Gül, ilçede faaliyet gösteren Beyaz Melek Bakım Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belen'deki Beyaz Melek Bakım Merkezine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Gül, bakım merkezinde bakıma muhtaç, dezavantajlı ve psikososyal destek alan vatandaşları ziyaret ederek onlarla tek tek sohbet etti.

        Yılmaz ve Gül, 6 Şubat'taki depremde bakıma muhtaç hastaların nakli ve bakımlarını üslendikleri için merkezin yöneticilere de teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Maçta 4 gol var!
        Maçta 4 gol var!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş

        Benzer Haberler

        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar göreve başladı
        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar göreve başladı
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Depremde işletmesi yıkılan Hasan usta, öcce dürümü müşterilerine tezgahta s...
        Depremde işletmesi yıkılan Hasan usta, öcce dürümü müşterilerine tezgahta s...
        Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da jandarma trafik ekipleri okul servislerini denetledi
        Hatay'da jandarma trafik ekipleri okul servislerini denetledi