Belen'deki Beyaz Melek Bakım Merkezine ziyaret Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Gül, ilçede faaliyet gösteren Beyaz Melek Bakım Merkezini ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Gül, bakım merkezinde bakıma muhtaç, dezavantajlı ve psikososyal destek alan vatandaşları ziyaret ederek onlarla tek tek sohbet etti.

Yılmaz ve Gül, 6 Şubat'taki depremde bakıma muhtaç hastaların nakli ve bakımlarını üslendikleri için merkezin yöneticilere de teşekkür etti.