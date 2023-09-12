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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

        Hatay'da, kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 20:59 Güncelleme: 12.09.2023 - 21:13
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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
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        Bu kapsamda İskenderun'daki 13 katlı İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı.

        Sabahın ilk ışıklarında hazırlıkları yapılan ve 100 delik açılarak patlayıcı yerleştirilen binanın, öğleden sonra kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

        Patlamayla birlikte bina saniyeler içinde yıkıldı.

        Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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