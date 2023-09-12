Hatay'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giriş: 12.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 12.09.2023 - 21:09
Alınan bilgiye göre, Numune Evler Mahallesi'nin Şaban Akın Uçar Caddesi'nde, Rıdvan A. idaresindeki 01 AEY 344 plakalı otomobil, Mehmet M. yönetimdeki 31 E 1938 plakalı otomobile çarparak takla attı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.