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        Hatay'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 12.09.2023 - 21:09
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        Hatay'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Numune Evler Mahallesi'nin Şaban Akın Uçar Caddesi'nde, Rıdvan A. idaresindeki 01 AEY 344 plakalı otomobil, Mehmet M. yönetimdeki 31 E 1938 plakalı otomobile çarparak takla attı.

        Kazada, sürücüler yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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