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        Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 21:55 Güncelleme: 12.09.2023 - 22:13
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        Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralandı
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        Saraykent Mahallesi 3031'inci sokakta bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.

        Çökme anında binanın bir bölümünün iş makinasına çarpması sonucu, iş makinası takla atarak yan yattı.

        İş makinası operatörü, çalışma arkadaşları tarafından kurtarıldı.

        Hastaneye kaldırılan operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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