Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralı olarak kurtarıldı.
Giriş: 12.09.2023 - 21:55 Güncelleme: 12.09.2023 - 22:13
Saraykent Mahallesi 3031'inci sokakta bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.
Çökme anında binanın bir bölümünün iş makinasına çarpması sonucu, iş makinası takla atarak yan yattı.
İş makinası operatörü, çalışma arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.