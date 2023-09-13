Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı iki bloklu sitenin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Giriş: 13.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:20
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Bu çerçevede Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 2 bloklu site, ekiplerin çevresinde önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Siteden çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.